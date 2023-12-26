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Специалист Боциев назвал главные тренды развития банковских технологий в 2024 году

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Руководитель департамента транзакционного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Александр Боциев выразил мнение, что к главным трендам развития цифровых банковских технологий в следующем году можно отнести формирование технологической независимости отечественного финсектора, развитие цифрового рубля и прогрессивных методов оплаты.
Специалист Боциев назвал главные тренды развития банковских технологий в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Во-первых, внимание российского финансового сектора останется сосредоточено на формировании технологической независимости, поскольку ни в коем случае нельзя рисковать бесперебойностью работы внешних и внутренних банковских сервисов, тем более что уже подписано постановление о переходе владельцев критической информационной инфраструктуры на российские IT-решения», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Боциев, реализация пилотного проекта по цифровому рублю показала, что технология работает, и теперь её нужно довести до стандартов карточных платежей и СБП.

По словам эксперта, также ожидается развитие такого направления, как оффлайн-расчёты по цифровому рублю.

«И третий крупный тренд — развитие прогрессивных методов оплаты, в том числе на базе биометрии», — добавил Боциев.

Ранее член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин рассказал о перспективах цифрового рубля.

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