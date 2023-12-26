В Совфеде назвали цифровой рубль закономерным развитием денежной истории

Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин рассказал о перспективах цифрового рубля.

В беседе с «Парламентской газетой» он заявил, что рано или поздно «мы всё равно окажемся в цифровой эпохе, где наличные бумажки будут не нужны», однако произойдёт это нескоро.

Как отметил Деньгин, цифровые рубли — это закономерное развитие денежной истории России. Их нельзя украсть, и «сгореть» они не смогут.

Ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова рассказала, что в 2024 году около 30 российских банков будут задействованы в пилотировании цифрового рубля.