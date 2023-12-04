ЦБ: около 30 банков в 2024 году задействуют в пилотировании цифрового рубля

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова рассказала, что в 2024 году около 30 российских банков будут задействованы в пилотировании цифрового рубля.

Об этом Скоробогатова сказала в ходе выступления в Государственной думе.

По её словам, к настоящему моменту в пилотировании цифрового рубля задействованы 13 банков.

«И в следующем году, мы думаем, что в целом в пилоте будет порядка 30 банков, что само по себе с точки зрения пилотирования даст нам очень хорошую выборку», — цитирует её РИА Новости.

Скоробогатова добавила, что в 2025 году ЦБ ожидает начало более масштабного использования такого рубля.

В сентябре глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что цифровой рубль может быть использован в международных расчётах к 2025 году.