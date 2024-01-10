Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам
- РИА Новости
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
Уточняется, что минимальные ставки на покупку готового и строящегося жилья, а также строительство жилого дома составят 16,7%.
Ставки на приобретение загородной недвижимости составят 17%, гаража — 17,2%, а коммерческой недвижимости — 18,2%.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24» заявил об отсутствии признаков пузыря на рынке ипотеки.