Греф заявил об отсутствии признаков пузыря на рынке ипотеки

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24» заявил об отсутствии признаков пузыря на рынке ипотеки.

«Мы не видим перегрева», — цитирует его ТАСС.

По его словам, перегрев рынка ипотеки — это не только когда цена растёт, он должен также иметь тенденцию к тому, что пузырь лопнет.

«Но у нас настолько неудовлетворённый спрос, что пока никаких признаков пузыря я не вижу. В ближайшие годы эта проблема точно не актуальна. Объективно — ни одной предпосылки я не могу найти», — заявил Греф.

В сентябре замминистра строительства России Никита Стасишин в ходе Восточного экономического форума спрогнозировал снижение спроса на ипотеку на новостройки из-за повышения взноса.