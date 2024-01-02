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FT: фирмы ЕС ускорили откачку газа из хранилищ на Украине из-за спроса

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Европейские компании ускорили откачку природного газа с Украины на фоне увеличения спроса из-за зимнего периода.
FT: фирмы ЕС ускорили откачку газа из хранилищ на Украине из-за спроса
  • РИА Новости

Об этом пишет газета Financial Times.

В статье говорится, что таким образом снижается шанс нового энергетического кризиса на континенте.

Автор пишет, что использование газа из хранилищ на Украине помогает странам ЕС поддерживать свои внутренние запасы на высоком уровне. 

«Украина играет ключевую роль в обеспечении поставок газа в Центральную и Восточную Европу этой зимой», — приводятся слова руководителя отдела ценообразования на газ в Европе агентства Argus Media Наташи Филдинг.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе итогового совещания заявил, что в европейских странах впервые в истории мировой энергетики осуществляется искусственное разрушение спроса на газ.

Генеральный директор компании «Србиягаз», заместитель председателя сербской Социалистической партии Душан Баятович заявил, что Европа идёт к деиндустриализации на фоне потери дешёвого российского газа.

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