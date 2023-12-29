Bloomberg: 2023 год станет худшим для доллара с начала пандемии коронавируса

Завершающийся 2023 год станет худшим для доллара со времён начала пандемии COVID-19 в 2020 году.

«Доллар ожидает худший год с начала пандемии, поскольку Уолл-стрит делает ставку на то, что ФРС США снизит процентные ставки после обуздания цен», — сообщает Bloomberg.

Отмечается, что такой шаг отразится на привлекательности иностранной валюты.

По данным агентства, доллар упал в этом году почти на 3% — это самое резкое годовое падение американской валюты с 2020 года.

Ранее частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров и начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев в беседе с RT рассказали о причинах снижения курса доллара.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что финансовая система, в основе которой доллар и евро, дискредитирована.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в настоящий момент дедолларизация является реальностью, так как доллар стал проблемной валютой.