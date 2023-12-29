Аналитики рассказали RT о причинах снижения курса доллара

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров и начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев в беседе с RT прокомментировали падение курса доллара ниже 89 рублей на Мосбирже.

По словам Сидорова, не только доллар, но и евро начал снижение.

«Евро торгуется на уровне 98,86 рубля. Юань сохраняет стабильные позиции — 12,65 рубля. На мой взгляд, это можно объяснить изменениями в платёжном балансе, эффектом от ужесточения денежно-кредитной политики и заявлением ЦБ России о возобновлении продажи валюты с января 2024 года», — объяснил он.

Аналитик добавил, что западные валюты закрепятся на этих позициях как минимум в январе.

В свою очередь, Соболев отметил, что доллар «сдаёт позиции на мировом валютном рынке из-за действий ФРС США, которая на итоговом декабрьском заседании сигнализировала о готовности перейти к смягчению монетарной политики».

Ранее стало известно, что курс доллара на Мосбирже опустился ниже 89 рублей впервые с 30 ноября.