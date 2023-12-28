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ЦБ: международные резервы России за неделю выросли на $5,5 млрд — до $593,4 млрд

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Рост международных резервов России за неделю с 15 по 22 декабря составил 0,9%, их объём достиг $593,4 млн. Об этом говорится в опубликованных Банком России материалах.
ЦБ: международные резервы России за неделю выросли на $5,5 млрд — до $593,4 млрд
  • РИА Новости

В Центробанке отметили, что по состоянию на конец дня 22 декабря объём международных резервов составил $593,4 млрд. Таким образом, за неделю он увеличился на $5,5 млрд, или 0,9%.

В сообщении, текст которого приводит РИА Новости, говорится, что такой рост объёма международных резервов России обусловлен положительной переоценкой.

Ранее регулятор заявил о возобновлении продаж валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ).

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