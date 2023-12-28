ЦБ: международные резервы России за неделю выросли на $5,5 млрд — до $593,4 млрд
- РИА Новости
В Центробанке отметили, что по состоянию на конец дня 22 декабря объём международных резервов составил $593,4 млрд. Таким образом, за неделю он увеличился на $5,5 млрд, или 0,9%.
В сообщении, текст которого приводит РИА Новости, говорится, что такой рост объёма международных резервов России обусловлен положительной переоценкой.
Ранее регулятор заявил о возобновлении продаж валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ).