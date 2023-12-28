Хуснуллин: льготную ипотеку продлят только в регионах с невысоким спросом

Льготную ипотеку в России продлят только в регионах с невысоким спросом, а семейную — везде.

Об этом сообщил зампред правительства России Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.

«По льготной, скорее всего, будем предлагать её продлевать в отдельных регионах, где слабый спрос», — сказал Хуснуллин.

Ранее директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков и директор рынков России и СНГ fäm Properties Валерий Тумин в беседе с RT прокомментировали сообщение о том, что требования к ипотеке ужесточат в России с 1 марта 2024 года.