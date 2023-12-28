RT в Telegram
Подпишись

Хуснуллин: льготную ипотеку продлят только в регионах с невысоким спросом

Короткая ссылка
Льготную ипотеку в России продлят только в регионах с невысоким спросом, а семейную — везде.
Хуснуллин: льготную ипотеку продлят только в регионах с невысоким спросом
  • РИА Новости

Об этом сообщил зампред правительства России Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.

«По льготной, скорее всего, будем предлагать её продлевать в отдельных регионах, где слабый спрос», — сказал Хуснуллин.

Ранее директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков и директор рынков России и СНГ fäm Properties Валерий Тумин в беседе с RT прокомментировали сообщение о том, что требования к ипотеке ужесточат в России с 1 марта 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить