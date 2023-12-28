ЦБ решил отменить комиссии для банков за переводы между гражданами в СБП

Центробанк решил навсегда отменить комиссии для банков за переводы между гражданами в системе быстрых платежей (СБП).

Об этом сообщил регулятор.

«Регулятор принял решение установить нулевой тариф для этих операций без ограничения срока действия», — сказано в сообщении.

Ранее финансовый советник, эксперт портала Научно-исследовательского института Минфина «Моифинансы.рф» Алексей Родин дал советы по использованию кредитных карт.

В ЦБ России перечислили самые популярные фразы мошенников, после которых нужно как можно скорее завершить разговор.