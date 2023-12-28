RT в Telegram
Подпишись

ЦБ решил отменить комиссии для банков за переводы между гражданами в СБП

Короткая ссылка
Центробанк решил навсегда отменить комиссии для банков за переводы между гражданами в системе быстрых платежей (СБП).
ЦБ решил отменить комиссии для банков за переводы между гражданами в СБП
  • РИА Новости

Об этом сообщил регулятор.

«Регулятор принял решение установить нулевой тариф для этих операций без ограничения срока действия», — сказано в сообщении.

Ранее финансовый советник, эксперт портала Научно-исследовательского института Минфина «Моифинансы.рф» Алексей Родин дал советы по использованию кредитных карт.

В ЦБ России перечислили самые популярные фразы мошенников, после которых нужно как можно скорее завершить разговор.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить