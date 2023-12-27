Поставки российской свинины в КНР могут начаться в течение двух месяцев

Экспорт российской свинины в Китай может начаться в ближайшие два месяца — после прохождения предприятиями необходимой аттестации. Информацию об этом предоставил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

В эфире телеканала «Россия 24» он заявил, что перед началом поставок российской свинины в КНР необходимо завершить аттестацию предприятий.

«Сейчас будет аттестация предприятий и начнутся поставки. Я думаю, что это будет в ближайшие два месяца», — предположил Данкверт.

Руководитель Россельхознадзора также подчеркнул, что техническая работа по этому направлению к настоящему моменту уже завершилась.

Ранее сообщалось, что поставки свинины в КНР после отмены действовавшего в республике с 2008 года ограничения должны начаться до февраля.