Поставки российской свинины в КНР могут начаться в течение двух месяцев
В эфире телеканала «Россия 24» он заявил, что перед началом поставок российской свинины в КНР необходимо завершить аттестацию предприятий.
«Сейчас будет аттестация предприятий и начнутся поставки. Я думаю, что это будет в ближайшие два месяца», — предположил Данкверт.
Руководитель Россельхознадзора также подчеркнул, что техническая работа по этому направлению к настоящему моменту уже завершилась.
Ранее сообщалось, что поставки свинины в КНР после отмены действовавшего в республике с 2008 года ограничения должны начаться до февраля.