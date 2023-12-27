Новак: потребление газа в Европе с 2021 года сократилось на 100 млрд кубометров

Европа с 2021 года сократила потребление газа более чем на 100 млрд куб. м, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер России Александр Новак.

«Мы видим, что в Европе с 2021 года потребление газа сократилось более чем на 100 млрд кубических метров», — сказал он.

Новак уточнил, что по итогам 2023 года потребление газа составляет 490 млрд кубометров.

Ранее компания «Газпром» в докладе писала, что на европейском рынке газа в 2023 году ярко проявились кризисные явления. Там впервые в истории мировой энергетики происходит искусственное разрушение спроса на природный газ.