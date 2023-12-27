RT в Telegram
Подпишись

Новак: потребление газа в Европе с 2021 года сократилось на 100 млрд кубометров

Короткая ссылка
Европа с 2021 года сократила потребление газа более чем на 100 млрд куб. м, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер России Александр Новак.
Новак: потребление газа в Европе с 2021 года сократилось на 100 млрд кубометров
  • РИА Новости

«Мы видим, что в Европе с 2021 года потребление газа сократилось более чем на 100 млрд кубических метров», — сказал он.

Новак уточнил, что по итогам 2023 года потребление газа составляет 490 млрд кубометров.

Ранее компания «Газпром» в докладе писала, что на европейском рынке газа в 2023 году ярко проявились кризисные явления. Там впервые в истории мировой энергетики происходит искусственное разрушение спроса на природный газ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить