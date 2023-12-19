Потребление газа в европейском дальнем зарубежье опустилось на уровень 1996 года
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Об этом говорится в докладе «Газпрома».
За 11 месяцев потребление газа в странах европейского дальнего зарубежья снизилось на 34 млрд куб. м, сейчас оно находится на уровне 1996 года, отмечает энергетическая компания.
В отличие от 2022 года, добыча газа в этом регионе вновь перешла в фазу падения. По итогам 11 месяцев 2023 года она снизилась на 18 млрд куб. м, заявили в «Газпроме».
При этом основной производитель — Норвегия — снизил добычу на 9 млрд куб. м.
Таким образом, в европейских странах повышаются риски энергетической безопасности, особенно в зимние месяцы, констатировал поставщик.
Соединённые Штаты благодаря введённым западными странами в отношении России санкциям с февраля прошлого года заработали на продаже сжиженного природного газа Европейскому союзу почти €66,7 млрд.