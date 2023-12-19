На европейском рынке газа в 2023 году ярко проявились кризисные явления. Там впервые в истории мировой энергетики происходит искусственное разрушение спроса на природный газ.

Об этом говорится в докладе «Газпрома».

За 11 месяцев потребление газа в странах европейского дальнего зарубежья снизилось на 34 млрд куб. м, сейчас оно находится на уровне 1996 года, отмечает энергетическая компания.

В отличие от 2022 года, добыча газа в этом регионе вновь перешла в фазу падения. По итогам 11 месяцев 2023 года она снизилась на 18 млрд куб. м, заявили в «Газпроме».

При этом основной производитель — Норвегия — снизил добычу на 9 млрд куб. м.

Таким образом, в европейских странах повышаются риски энергетической безопасности, особенно в зимние месяцы, констатировал поставщик.

Соединённые Штаты благодаря введённым западными странами в отношении России санкциям с февраля прошлого года заработали на продаже сжиженного природного газа Европейскому союзу почти €66,7 млрд.