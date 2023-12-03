РИА Новости: США заработали на продаже газа в Евросоюз около €66,7 млрд

Соединённые Штаты благодаря введённым западными странами в отношении России санкциям с февраля прошлого года заработали на продаже сжиженного природного газа Европейскому союзу почти €66,7 млрд.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

По данным Евростата, ЕС с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года закупил у американских компаний около 61 млрд куб. м газа на сумму €66,7 млрд. Это в среднем составляет 3,1 млрд куб. м на €3,3 млрд ежемесячно.

При этом до начала российской специальной военной операции на Украине и введения санкций США в среднем поставляли каждый месяц 1,25 млрд куб. м на €725 млн.

Ранее агентство Reuters писало, что некоторые американские штаты получили значительную прибыль от военной помощи Вооружённым силам Украины.