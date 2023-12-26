Силуанов: Минфин не предлагает снижать долю государства в Сбербанке

Министр финансов России Антон Силуанов обратил внимание на то, что в список из 30 компаний для возможной приватизации входят крупные банки, однако в Сбербанке снижать долю участия государство не планирует.

Такие комментарии он дал в интервью телеканалу «Россия 24».

«У нас Сберегательный банк всё-таки банк основной, банк самый крупный. И доля государства там «50% плюс». Поэтому, по правде сказать, мы не предлагали снижать оттуда долю участия государства», — сказал министр.

Силуанов добавил, что есть и другие банки, в которых государство владеет больше, чем контрольным пакетом.

«Наше предложение было направлено именно на такие банки», — приводит РИА Новости его слова.

21 декабря стало известно, что Министерство финансов внесло около 30 компаний в список для возможной приватизации. Как после этого отметил глава Сбербанка Герман Греф, подавляющее большинство компаний в России с государственным участием может быть приватизировано, включая Сбербанк.