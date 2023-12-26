RT в Telegram
Подпишись

Силуанов: Минфин не предлагает снижать долю государства в Сбербанке

Короткая ссылка
Министр финансов России Антон Силуанов обратил внимание на то, что в список из 30 компаний для возможной приватизации входят крупные банки, однако в Сбербанке снижать долю участия государство не планирует.

Такие комментарии он дал в интервью телеканалу «Россия 24».

«У нас Сберегательный банк всё-таки банк основной, банк самый крупный. И доля государства там «50% плюс». Поэтому, по правде сказать, мы не предлагали снижать оттуда долю участия государства», — сказал министр.

Силуанов добавил, что есть и другие банки, в которых государство владеет больше, чем контрольным пакетом.

«Наше предложение было направлено именно на такие банки», — приводит РИА Новости его слова.

21 декабря стало известно, что Министерство финансов внесло около 30 компаний в список для возможной приватизации. Как после этого отметил глава Сбербанка Герман Греф, подавляющее большинство компаний в России с государственным участием может быть приватизировано, включая Сбербанк.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить