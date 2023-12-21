Силуанов: Минфин внёс около 30 компаний в список для возможной приватизации

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что российское Министерство финансов внесло около 30 компаний в список для возможной приватизации.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Министерство финансов внесло предложение в правительство по крупным компаниям, где доля государства более 50%, и предложило сократить долю участия, не теряя контрольный пакет акций», — поделился министр.

Силуанов уточнил, что в списке находятся около 30 крупных компаний.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о необходимости двигаться в сторону приватизации.

По её мнению, в стране есть активы, которые можно приватизировать «без ущерба стратегическим интересам».