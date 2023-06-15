Песков заявил, что идея приватизации в России всегда находится на повестке дня

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что идея проведения новой приватизации в России всегда остаётся на повестке дня и широко поддерживается в правительстве.

Таким образом он прокомментировал выступления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной и помощника российского президента Максима Орешкина, которые выступили за приватизацию некоторых активов.

«В экономическом блоке правительства многие поддерживают идею приватизации. Это действительно так», — сказал Песков.

При этом он отметил, что главное в процессе приватизации — не «разбазаривать» государственные активы за бесценок.

11 мая заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что большая приватизация в России должна будет состояться, но для этого необходимо сформировать рынок.