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Песков заявил, что идея приватизации в России всегда находится на повестке дня

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что идея проведения новой приватизации в России всегда остаётся на повестке дня и широко поддерживается в правительстве.
Песков заявил, что идея приватизации в России всегда находится на повестке дня
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Таким образом он прокомментировал выступления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной и помощника российского президента Максима Орешкина, которые выступили за приватизацию некоторых активов.

«В экономическом блоке правительства многие поддерживают идею приватизации. Это действительно так», — сказал Песков.

При этом он отметил, что главное в процессе приватизации — не «разбазаривать» государственные активы за бесценок.

11 мая заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что большая приватизация в России должна будет состояться, но для этого необходимо сформировать рынок.

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