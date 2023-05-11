Замглавы Минфина Моисеев: большая приватизация в России должна состояться

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что большая приватизация в России должна будет состояться, но для этого необходимо сформировать рынок.

«Был поднят в прессе вопрос, а не стоит ли возобновить большую приватизацию. Была программная статья президента — председателя правления ВТБ Андрея Костина, где он предложил вернуться к этому вопросу. На самом деле никто не против, проблема в том, что нам сначала надо исполнить ряд поручений президента по формированию внутреннего инвестора», — сказал он на XI Петербургском международном юридическом форуме. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что «если сейчас продавать, то это будет похоже на историю 94 года», но этого никто не хочет, естественно.

По его словам, надо сформировать рынок, должен быть активный розничный российский инвестор.

В середине апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что идея о новой волне приватизации в России не обсуждается.

Глава ВТБ Андрей Костин ранее призвал возобновить приватизационную программу в России для финансирования приоритетных проектов.

Он назвал три приоритета в развитии России: оперативное строительство новых логистических коридоров и транспортной инфраструктуры, перезапуск целых отраслей промышленности, укрепление обороноспособности за счёт развития сферы ВПК и успешная интеграция новых регионов.

По его словам, финансировать реализацию задач возможно с помощью перезапуска приватизации и перераспределения средств бюджета.

Кроме того, Костин считает, что для этого необходимо привлечь в экономику дополнительно 70 трлн рублей за счёт расширения госдолга.