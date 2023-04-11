Глава ВТБ Костин призвал возобновить приватизацию в России для финансирования проектов

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Глава ВТБ Андрей Костин призвал возобновить приватизационную программу в России для финансирования приоритетных проектов.

Об этом он написал в своём материале для РБК.

Костин назвал три приоритета в развитии России: оперативное строительство новых логистических коридоров и транспортной инфраструктуры, перезапуск целых отраслей промышленности, укрепление обороноспособности за счёт развития сферы ВПК и успешная интеграция новых регионов.

По его словам, финансировать реализацию задач возможно с помощью перезапуска приватизации и перераспределения средств бюджета.

Кроме того, Костин считает, что для этого необходимо привлечь в экономику дополнительно 70 трлн руб. за счёт расширения госдолга.

11 марта правительство России одобрило законопроект об усовершенствовании механизма распоряжения конфискованной жилой недвижимостью.

В декабре глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас подтвердил, что в России разрабатывается проект закона, предусматривающий ограничения на дистанционную работу для российских граждан, которые покинули страну.

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