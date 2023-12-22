Греф заявил, что подавляющее большинство госкомпаний может быть приватизировано

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в России подавляющее большинство компаний с государственным участием может быть приватизировано.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Подавляющее большинство госкомпаний может быть приватизировано, включая Сбербанк», — отметил Греф.

По его словам, если правительство России решит отдать на приватизацию 25% Сбербанка, то это приведёт к повышению инвестиционной привлекательности российского рынка.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что российское Министерство финансов внесло около 30 компаний в список для возможной приватизации.