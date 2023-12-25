Кабмину России дали право снижать пошлины на экспорт в дружественные страны

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве российского правительства снижать пошлины на экспорт в дружественные страны.

Соответствующий документ опубликован на правовом портале.

Уточняется, что кабмину предоставляется право снижать на срок до полугода экспортные пошлины и устанавливать на срок до одного года тарифные квоты, то есть пониженные или нулевые ставки таможенных пошлин на вывоз в дружественные страны товаров в рамках определённого объёма.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Индии за десять месяцев 2023 года увеличился до рекордных $54,7 млрд.