Кабмину России дали право снижать пошлины на экспорт в дружественные страны
- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на правовом портале.
Уточняется, что кабмину предоставляется право снижать на срок до полугода экспортные пошлины и устанавливать на срок до одного года тарифные квоты, то есть пониженные или нулевые ставки таможенных пошлин на вывоз в дружественные страны товаров в рамках определённого объёма.
Ранее сообщалось, что товарооборот России и Индии за десять месяцев 2023 года увеличился до рекордных $54,7 млрд.