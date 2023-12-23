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РИА Новости: товарооборот России и Индии впервые превысил $50 млрд

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Товарооборот России и Индии за десять месяцев 2023 года увеличился до рекордных $54,7 млрд, Россия стала четвёртым крупнейшим партнёром Индии.
РИА Новости: товарооборот России и Индии впервые превысил $50 млрд
  • РИА Новости

Такие данные следуют из расчётов РИА Новости со ссылкой на индийскую таможню.

Отмечается, что за текущий год Индия в два раза нарастила объёмы импорта товаров из России — до $51,4 млрд.

Кроме того, власти увеличили поставки собственных товаров в Россию — до $3,3 млрд.

Таким образом, товарооборот двух стран достиг $54,7, что является рекордом.

Ранее агентство Reuters писало, что Индия призвала страны «Большой семёрки» (G7) отложить введение ограничений на импорт российских алмазов.

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