Reuters: Индия призвала страны G7 отложить ограничения по российским алмазам

Индия призвала страны «Большой семёрки» (G7) отложить введение ограничений на импорт российских алмазов. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

Ранее глава алмазодобывающей компании De Beers Эл Кук заявил, что сотрудник таможенной службы не сможет отличить алмаз российского производства от какого-либо другого. «Индия призвала страны «Большой семёрки» отложить вводимый запрет на российские алмазы, поскольку правила отслеживания происхождения драгоценных камней остаются неясными», — говорится в сообщении. 18 декабря сообщалось, что Евросоюз с 2024 года запретит импорт непромышленных алмазов из России.