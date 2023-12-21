Reuters: Индия призвала страны G7 отложить ограничения по российским алмазам
Ранее глава алмазодобывающей компании De Beers Эл Кук заявил, что сотрудник таможенной службы не сможет отличить алмаз российского производства от какого-либо другого.
«Индия призвала страны «Большой семёрки» отложить вводимый запрет на российские алмазы, поскольку правила отслеживания происхождения драгоценных камней остаются неясными», — говорится в сообщении.
18 декабря сообщалось, что Евросоюз с 2024 года запретит импорт непромышленных алмазов из России.