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Reuters: НОВАТЭК сообщил покупателям о «форс-мажоре» в отношении поставок СПГ

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Компания «НОВАТЭК» проинформировала о «форс-мажоре», возникшем по линии планируемых поставок сжиженного природного газа с «Арктик СПГ — 2», сообщает Reuters со ссылкой на источники. Официальных подтверждений и комментариев российского поставщика агентство не приводит.
Reuters: НОВАТЭК сообщил покупателям о «форс-мажоре» в отношении поставок СПГ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

По данным агентства, уведомления российская компания направила покупателям СПГ.

Ранее сообщалось, что Бельгия в октябре 2023 года нарастила закупки российского сжиженного природного газа в шесть раз.

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