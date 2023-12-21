Reuters: НОВАТЭК сообщил покупателям о «форс-мажоре» в отношении поставок СПГ
Компания «НОВАТЭК» проинформировала о «форс-мажоре», возникшем по линии планируемых поставок сжиженного природного газа с «Арктик СПГ — 2», сообщает Reuters со ссылкой на источники. Официальных подтверждений и комментариев российского поставщика агентство не приводит.
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
По данным агентства, уведомления российская компания направила покупателям СПГ.
Ранее сообщалось, что Бельгия в октябре 2023 года нарастила закупки российского сжиженного природного газа в шесть раз.
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