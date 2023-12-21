РИА Новости: Бельгия в октябре нарастила закупки российского СПГ в шесть раз
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской статистики.
Отмечается, что в апреле Бельгия приобрела у России рекордные 745 млн куб. м газа в сжиженном виде, после чего приняла решение о постепенном сокращении его импорта.
В сентябре объёмы поставок снизились до 74 млн куб. м.
При этом уже в октябре Бельгия нарастила закупки в шесть раз — до 448,6 млн куб. м.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не руководствуется политическими мотивами при поставках газа в Европу.