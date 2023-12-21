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РИА Новости: Бельгия в октябре нарастила закупки российского СПГ в шесть раз

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Бельгия в октябре текущего года нарастила закупки российского сжиженного природного газа сразу в шесть раз, став основным покупателем среди стран Европы.
РИА Новости: Бельгия в октябре нарастила закупки российского СПГ в шесть раз
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской статистики. 

Отмечается, что в апреле Бельгия приобрела у России рекордные 745 млн куб. м газа в сжиженном виде, после чего приняла решение о постепенном сокращении его импорта.

В сентябре объёмы поставок снизились до 74 млн куб. м.

При этом уже в октябре Бельгия нарастила закупки в шесть раз — до 448,6 млн куб. м.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не руководствуется политическими мотивами при поставках газа в Европу. 

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