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Новак заявил, что поставки газа из России в КНР превысят 22 млрд кубометров

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Поставки газа из России в Китай в текущем году превысят плановые 22 млрд кубометров. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.
Новак заявил, что поставки газа из России в КНР превысят 22 млрд кубометров
  • Gettyimages.ru

Он подчеркнул, что в 2023 году поставки будут больше, чем по плану.

«Было 22 млрд кубометров, за десять месяцев вышли почти на 19 млрд. То есть в целом по году будет выше 22 млрд кубометров», — приводит ТАСС слова Новака.

Ранее компания «Газпром» сообщила о росте поставок российского сетевого газа в Китай по «Силе Сибири» с середины ноября в связи с подписанием допсоглашения.

С начала 2024 года показатели увеличатся до 30 млрд кубометров.

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