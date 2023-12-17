Новак заявил, что поставки газа из России в КНР превысят 22 млрд кубометров

Поставки газа из России в Китай в текущем году превысят плановые 22 млрд кубометров. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.

Он подчеркнул, что в 2023 году поставки будут больше, чем по плану.

«Было 22 млрд кубометров, за десять месяцев вышли почти на 19 млрд. То есть в целом по году будет выше 22 млрд кубометров», — приводит ТАСС слова Новака.

Ранее компания «Газпром» сообщила о росте поставок российского сетевого газа в Китай по «Силе Сибири» с середины ноября в связи с подписанием допсоглашения.

С начала 2024 года показатели увеличатся до 30 млрд кубометров.