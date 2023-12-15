В Москве выдали 7,6 тысячи льготных ипотек для ИТ-специалистов за три квартала
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Об этом информирует телеканал «360».
Москва — лидер по числу таких кредитов, отметил вице-мэр. На неё приходится 26,7% от общего числа выданных в России в рамках программы льготных кредитов и 39,3% их объёма.
«За десять месяцев текущего года ИТ-специалисты получили по этой программе кредиты на сумму 97,6 млрд рублей — в пять раз больше, чем с мая 2022 года, когда стартовала программа, по декабрь прошлого года», — уточнил Ефимов.
В декабре в Объединённом кредитном бюро (ОКБ) сообщили, что российские банки выдали 1,98 млн кредитных карт в октябре этого года — на 3,5% меньше, чем в сентябре. Такая тенденция наблюдается второй месяц подряд.