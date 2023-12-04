Российские банки сократили объём выдачи кредитных карт в сентябре — октябре

По данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ), российские банки выдали 1,98 млн кредитных карт в октябре этого года — на 3,5% меньше, чем в сентябре. Такая тенденция наблюдается второй месяц подряд.

Снижение началось осенью: если в августе было выдано 2,29 млн карт, то в сентябре уже 2,05 млн, сообщает «Российская газета».

Средний лимит в октябре снизился сразу на 7,2%, с 134 до 125 тыс. рублей. Совокупный лимит опустился на 21% за два месяца.

По словам генерального директора ОКБ Михаила Алексина, основной причиной этого стало ужесточение макропруденциальных лимитов со стороны Банка России, которое направлено на дестимуляцию кредитов, предоставляемых заёмщикам с высокой долговой нагрузкой.

К тому же, по его словам, ситуация усложняется повышением ключевой ставки, которое влияет на удорожание кредитов. Поэтому для сокращения долговой нагрузки банки вынуждены уменьшать кредитные лимиты, добавил эксперт.

Ранее глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила, что в правительстве обсуждают повышение первоначального взноса по льготной ипотеке.