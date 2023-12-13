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Совфед одобрил законопроект о налоговых льготах для «русских офшоров»

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Сенаторы Совета Федерации одобрили законопроект о налоговых льготах для «русских офшоров».
Совфед одобрил законопроект о налоговых льготах для «русских офшоров»
  • РИА Новости

Как указывает ТАСС, речь идёт о поправках в российский Налоговый кодекс, призванных повысить привлекательность специальных административных районов (САР) России, чтобы способствовать редомициляции (переводу) бизнеса в российскую юрисдикцию.

Закон расширяет возможности международных холдинговых компаний, зарегистрированных в САР, по выбору формы инвестиций для целей применения пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области для резидентов ОЭЗ обнулили налог на прибыль.

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