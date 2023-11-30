В Челябинской области для резидентов ОЭЗ обнулили налог на прибыль

В Челябинской области сделали нулевой ставку налога на прибыль для резидентов особых экономических зон (ОЭЗ).

Законопроект об обнулении ставок появился по инициативе губернатора Алексея Текслера, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Ставки налога на прибыль для организаций — резидентов ОЭЗ, созданных на территории Челябинской области, установлены следующим образом: 0% в течение семи лет, 3% — с восьмого по 12-й год и 12% — по истечении 12 лет», — сказано в тексте закона.

Это сделано в целях повышения инвестпривлекательности региона.

Депутат областного заксобрания уже одобрили законопроект на заседании 30 ноября.

Ранее гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко заявил, что в ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске к 2029 году появится около 7 тыс. новых рабочих мест.