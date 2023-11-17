В ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске появится 7 тысяч новых рабочих мест к 2029 году
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Время Н».
Резидентами особой экономической зоны уже стала 21 компания, ещё до 15 инвесторов присоединятся до конца года.
К 2029 году размеры ОЭЗ могут вырасти до 6 тыс. га, отметил Ищенко.
По его словам, для резидентов ОЭЗ в ближайшие годы будет создана необходимая социальная инфраструктура.
Ранее НСН сообщала, что московский технопарк «Калибр» получил льготу по аренде двух земельных участков. Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что для технопарков в городе действует пониженная ставка аренды земли — 0,01% от кадастровой стоимости.