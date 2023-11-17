В ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске появится 7 тысяч новых рабочих мест к 2029 году

Генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко заявил, что в ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске к 2029 году появится около 7 тыс. новых рабочих мест.

Об этом сообщает ИА «Время Н».

Резидентами особой экономической зоны уже стала 21 компания, ещё до 15 инвесторов присоединятся до конца года.

К 2029 году размеры ОЭЗ могут вырасти до 6 тыс. га, отметил Ищенко.

По его словам, для резидентов ОЭЗ в ближайшие годы будет создана необходимая социальная инфраструктура.

Ранее НСН сообщала, что московский технопарк «Калибр» получил льготу по аренде двух земельных участков. Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что для технопарков в городе действует пониженная ставка аренды земли — 0,01% от кадастровой стоимости.