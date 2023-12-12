Минфин: вскоре могут принять решение о внесении изменений в льготную ипотеку

Заместитель министра финансов России Иван Чебесков заявил, что решение о внесении изменений в программу льготной ипотеки может быть принято до конца года.

«До сих пор идут дискуссии, вопрос прорабатывается. Но мне кажется, что до конца года решение будет принято», — цитирует его ТАСС.

Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос, будут ли внесены изменения в программу льготной ипотеки до конца этого года.

Ранее Министерство финансов России внесло в кабмин проект постановления с изменениями условий выдачи льготной ипотеки. В частности, в документе прописано увеличение первоначального взноса до 30%.