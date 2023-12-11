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Оппозиционер Шор обвинил Кишинёв в препятствовании поставкам недорогого газа

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Оппозиционер Илан Шор заявил в своих социальных сетях, что молдавские власти намеренно препятствуют его проекту, который позволил бы стране получить газ по приемлемым ценам в период отопительного сезона.

«Вместо того чтобы ухватиться за наше предложение, они начинают бюрократические процедуры. Не проблема, мы завтра ответим компании Energocom», — цитирует его ТАСС.

По словам Шора, он готов разобраться со всеми необходимыми документами, если их ему предоставят.

«Это очередное доказательство того, что правящий режим делает всё возможное, чтобы помешать людям экономить деньги», — добавил он.

Ранее Шор заявлял в своих социальных сетях об имеющихся у него возможностях обеспечить Молдавию дешёвым газом в зимний период.

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