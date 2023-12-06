Греф: приоритетом новой стратегии Сбера станет искусственный интеллект

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в 2024—2026 годах Сбер намерен перейти на человекоцентричную бизнес-модель и развивать искусственный интеллект (ИИ) «нового поколения».

«Наша задача — привести к тому, чтобы мы могли принимать подавляющее большинство наших решений в автоматическом режиме на основе ИИ, оставив для ручных операций самые сложные, может быть, самые тяжелоконструируемые продукты и удовлетворение самых непростых нужд человека», — цитирует его РБК.

По словам Грефа, с помощью ИИ Сбер переведёт «большинство решений в онлайн», создаст умного AI-помощника для клиентов, а также «демократизирует технологии».

Ранее российский лидер Владимир Путин отметил, что человечество начинает новую главу своего существования с внедрением искусственного интеллекта в разные сферы деятельности.

По его словам, в частности, технология улучшает качество управления, механизмы предоставления государственных услуг и всё шире применяется в работе регионов.