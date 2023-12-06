RT в Telegram
Подпишись

Мишустин: ожидаемый прирост ВВП в Еврозоне почти в пять раз ниже, чем у России

Короткая ссылка
Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ожидаемый прирост ВВП в Еврозоне почти в пять раз ниже, чем у России.
Мишустин: ожидаемый прирост ВВП в Еврозоне почти в пять раз ниже, чем у России
  • РИА Новости

Об этом российский премьер сказал на лекции в рамках проекта «Знание. Лекторий».

Как отметил Мишустин, по прогнозу Европейской комиссии прирост ВВП в Еврозоне в 2023 году ожидается на уровне 0,6%.

«Что почти в пять раз ниже, чем в России», — цитирует его РИА Новости.

По словам Мишустина, в Германии, Ирландии, Австрии, Чехии, Венгрии, Швеции и прибалтийских странах эти показатели уходят в минус.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Мишустин доложил ему о росте экономики за последний месяц в 5,5% от ВВП.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить