Мишустин: ожидаемый прирост ВВП в Еврозоне почти в пять раз ниже, чем у России
- РИА Новости
Об этом российский премьер сказал на лекции в рамках проекта «Знание. Лекторий».
Как отметил Мишустин, по прогнозу Европейской комиссии прирост ВВП в Еврозоне в 2023 году ожидается на уровне 0,6%.
«Что почти в пять раз ниже, чем в России», — цитирует его РИА Новости.
По словам Мишустина, в Германии, Ирландии, Австрии, Чехии, Венгрии, Швеции и прибалтийских странах эти показатели уходят в минус.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Мишустин доложил ему о росте экономики за последний месяц в 5,5% от ВВП.