Мишустин: ожидаемый прирост ВВП в Еврозоне почти в пять раз ниже, чем у России

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ожидаемый прирост ВВП в Еврозоне почти в пять раз ниже, чем у России.

Об этом российский премьер сказал на лекции в рамках проекта «Знание. Лекторий».

Как отметил Мишустин, по прогнозу Европейской комиссии прирост ВВП в Еврозоне в 2023 году ожидается на уровне 0,6%.

«Что почти в пять раз ниже, чем в России», — цитирует его РИА Новости.

По словам Мишустина, в Германии, Ирландии, Австрии, Чехии, Венгрии, Швеции и прибалтийских странах эти показатели уходят в минус.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Мишустин доложил ему о росте экономики за последний месяц в 5,5% от ВВП.