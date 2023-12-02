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El Mundo: Испания по итогам года закупит у России рекордное количество газа

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Объёмы поставок сжиженного природного газа из России в Испанию по итогам текущего года достигнут рекордно высоких показателей.
El Mundo: Испания по итогам года закупит у России рекордное количество газа
  • Gettyimages.ru
  • © ewg3D

Об этом сообщает издание El Mundo.

Как отмечается в материале, в 2018 году на российскую сторону приходилось всего 2,4% от общего объёма поставляемого в Испанию СПГ.

Между тем, по данным энергетической компании Enagas, с января по октябрь текущего года Россия являлась третьим по объёмам поставщиком газа в Испанию, а зависимость от России как экспортёра за пять лет увеличилась в шесть раз.

Так, в 2023 году Испания закупила у России эквивалент 60 770 ГВт/ч СПГ по сравнению с 42 453 ГВт/ч за аналогичный период прошлого года.

Ранее стало известно, что Россия впервые за полтора года вошла в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз.

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