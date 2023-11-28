Экономист Рубини предупредил о крупных потерях инвесторов и держателей облигаций

Предсказавший кризис 2008 года экономист Нуриэль Рубини предупредил инвесторов и держателей облигаций о крупных потерях в ближайшие десять лет из-за стремления «выдавать желаемое за действительное».

В статье для Project Syndicate он отметил, что при средней инфляции в 5% доходность долгосрочных облигаций должна быть ближе к 7,5%. При этом если показатель вырастет до этой отметки, облигации и акции упадут в цене.

«Во всём мире потери как для держателей облигаций, так и для инвесторов в акции могут составить десятки триллионов долларов в течение ближайшего десятилетия», — заявил Рубини.

По словам экономиста, большую часть года инвесторы «выдавали желаемое за действительное» в отношении того, что центробанки объявят об окончании цикла повышения ставок.

«Но устойчивая инфляция разрушила эти надежды, заставив центральные банки принять политику «высокие ставки на продолжительное время», что, скорее всего, приведёт к экономическому спаду и дополнительному финансовому стрессу», — пояснил он.

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард ранее сообщила, что её сын потерял почти все свои инвестиции в криптовалюту.

Россия в сентябре увеличила объём вложений в американские государственные облигации до $73 млн, следует из данных Министерства финансов США.

При этом в ЦБ России заявили, что не покупают американские государственные облигации.