ЦБ России заявил, что не покупает гособлигации США
- РИА Новости
Об этом финансовый регулятор России заявил РИА Новости.
«У Банка России нет казначейских обязательств США, мы эти бумаги не приобретаем», — сообщили в Банке России.
В ЦБ добавили, что информацию по объёму вложений различных стран в соответствующие бумаги может прокомментировать только казначейство США.
Ранее в Министерстве финансов США заявили, что Россия в сентябре увеличила объём вложений в американские государственные облигации до $73 млн.