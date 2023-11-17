ЦБ России заявил, что не покупает гособлигации США

Центральный банк (ЦБ) России заявил, что не покупает американские государственные облигации.

Об этом финансовый регулятор России заявил РИА Новости.

«У Банка России нет казначейских обязательств США, мы эти бумаги не приобретаем», — сообщили в Банке России.

В ЦБ добавили, что информацию по объёму вложений различных стран в соответствующие бумаги может прокомментировать только казначейство США.

Ранее в Министерстве финансов США заявили, что Россия в сентябре увеличила объём вложений в американские государственные облигации до $73 млн.