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ЦБ России заявил, что не покупает гособлигации США

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Центральный банк (ЦБ) России заявил, что не покупает американские государственные облигации.
ЦБ России заявил, что не покупает гособлигации США
  • РИА Новости

Об этом финансовый регулятор России заявил РИА Новости.

«У Банка России нет казначейских обязательств США, мы эти бумаги не приобретаем», — сообщили в Банке России.

В ЦБ добавили, что информацию по объёму вложений различных стран в соответствующие бумаги может прокомментировать только казначейство США.

Ранее в Министерстве финансов США заявили, что Россия в сентябре увеличила объём вложений в американские государственные облигации до $73 млн.

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