АКРА спрогнозировало замедление роста ВВП России в 2024 году до 0,5% — 1,3%

Рейтинговое агентство АКРА сообщило, что рост ВВП России снизится с примерно 3% в текущем году до 0,5% — 1,3% в 2024 году.

Аналитики отмечают, что рост ВВП России будет положительным, а процесс трансформации экономики будет характеризоваться «повышенными процентными ставками, растущими в реальном выражении затратами на труд и бюджетными дефицитами».

«Темпы годового прироста ВВП снизятся c примерно 3% в 2023 году до более близких к потенциальным 1—2% на горизонте прогноза (в 2024-м составят около 1%)», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила в Госдуме, что трансформация российской экономики продолжится в ближайшие два года.

В свою очередь, глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета в период с 2024 по 2026 год останется в пределах 1% ВВП.