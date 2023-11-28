RT в Telegram
Подпишись

АКРА спрогнозировало замедление роста ВВП России в 2024 году до 0,5% — 1,3%

Короткая ссылка
Рейтинговое агентство АКРА сообщило, что рост ВВП России снизится с примерно 3% в текущем году до 0,5% — 1,3% в 2024 году.

Аналитики отмечают, что рост ВВП России будет положительным, а процесс трансформации экономики будет характеризоваться «повышенными процентными ставками, растущими в реальном выражении затратами на труд и бюджетными дефицитами».

«Темпы годового прироста ВВП снизятся c примерно 3% в 2023 году до более близких к потенциальным 1—2% на горизонте прогноза (в 2024-м составят около 1%)», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила в Госдуме, что трансформация российской экономики продолжится в ближайшие два года.

В свою очередь, глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета в период с 2024 по 2026 год останется в пределах 1% ВВП

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить