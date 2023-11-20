Силуанов заявил, что дефицит бюджета России не превысит 1% ВВП
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Выступая в Совете Федерации, Силуанов уточнил, что такой прогноз возможен при условии сохранения текущей ценовой ситуации в стране, благодаря которой ФНБ будет пополняться.
«Если ситуация изменится — будем корректировать и наши оценочные прогнозы. Бюджет в непростых условиях составлен с учётом реализации приоритетов с одной стороны и, с другой стороны, бюджет обеспечивает задачи макроэкономической стабильности и сбалансированности, о которых говорил президент», — цитирует силуанова ТАСС.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что премьер-министр России Михаил Мишустин доложил ему о росте экономики за последний месяц в 5,5% от ВВП.