Силуанов заявил, что дефицит бюджета России не превысит 1% ВВП

Дефицит федерального бюджета России в период с 2024 по 2026 год останется в пределах 1% ВВП. С таким заявлением выступил глава Министерства финансов России Антон Силуанов.

Выступая в Совете Федерации, Силуанов уточнил, что такой прогноз возможен при условии сохранения текущей ценовой ситуации в стране, благодаря которой ФНБ будет пополняться.

«Если ситуация изменится — будем корректировать и наши оценочные прогнозы. Бюджет в непростых условиях составлен с учётом реализации приоритетов с одной стороны и, с другой стороны, бюджет обеспечивает задачи макроэкономической стабильности и сбалансированности, о которых говорил президент», — цитирует силуанова ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что премьер-министр России Михаил Мишустин доложил ему о росте экономики за последний месяц в 5,5% от ВВП.