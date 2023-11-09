Набиуллина: трансформация экономики России продолжится в ближайшие два года

Трансформация российской экономики продолжится в ближайшие два года, заявила в Госдуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Трансформация российской экономики продолжится в ближайшие два года. Как я уже говорила, темпы роста будут более умеренными после очень быстрых темпов восстановления», — цитирует её ТАСС.

Набиуллина рассказала, что, по оценке ЦБ, в 2026 году экономика выйдет на траекторию сбалансированного роста в 1,5—2,5%.

Ранее президент России Владимир Путин допустил рост российского ВВП по итогам года вплоть до 3%.