Кабмин направит ещё 10 миллиардов рублей на поддержку сельхозпроизводителей
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
«С учётом новых правил планируем предоставить им (аграриям. — RT) дополнительные средства — это ещё 10 млрд рублей», — сказал он.
6 сентября министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев сообщил, что страна с начала 2023 года экспортировала продукции АПК на $28 млрд.
8 сентября российский вице-премьер Александр Новак провёл совещание с Минэнерго, Минсельхозом и нефтяными компаниями о поставках топлива аграриям.