Кабмин направит ещё 10 миллиардов рублей на поддержку сельхозпроизводителей

Российский премьер Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что правительство дополнительно выделит ещё 10 млрд рублей на поддержку ряда сельхозпроизводителей.

Об этом пишет ТАСС.

«С учётом новых правил планируем предоставить им (аграриям. — RT) дополнительные средства — это ещё 10 млрд рублей», — сказал он.

6 сентября министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев сообщил, что страна с начала 2023 года экспортировала продукции АПК на $28 млрд.

8 сентября российский вице-премьер Александр Новак провёл совещание с Минэнерго, Минсельхозом и нефтяными компаниями о поставках топлива аграриям.