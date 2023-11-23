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Кабмин направит ещё 10 миллиардов рублей на поддержку сельхозпроизводителей

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Российский премьер Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что правительство дополнительно выделит ещё 10 млрд рублей на поддержку ряда сельхозпроизводителей.
Кабмин направит ещё 10 миллиардов рублей на поддержку сельхозпроизводителей
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«С учётом новых правил планируем предоставить им (аграриям. — RT) дополнительные средства — это ещё 10 млрд рублей», — сказал он.

6 сентября министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев сообщил, что страна с начала 2023 года экспортировала продукции АПК на $28 млрд.

8 сентября российский вице-премьер Александр Новак провёл совещание с Минэнерго, Минсельхозом и нефтяными компаниями о поставках топлива аграриям.

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