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ВТБ возглавил топ-10 убыточных компаний России по версии Forbes

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Банк ВТБ возглавил топ-10 самых убыточных компаний России по версии американского журнала Forbes.
ВТБ возглавил топ-10 убыточных компаний России по версии Forbes
  • РИА Новости

В список, который составило издание, включены зарегистрированные в России операционные компании. Также туда попали юрлица, зарегистрированные в других юрисдикциях, если российским акционерам принадлежат 50% и более акций.

Так, по данным журналистов, чистая прибыль ВТБ в 2021 году составила 327,4 млрд рублей, тогда как чистый убыток в 2022 году достиг 612,6 млрд рублей.

В самом ВТБ отмечали, что пострадали от реализации геополитических рисков сильнее, чем другие российские банки, напоминает журнал.

В апреле ВТБ объявил о рекордных убытках за 2022 год в размере 756,8 млрд рублей по российским стандартам бухучёта и 613 млрд рублей — по международным.

Основная доля убытков пришлась на VTB Bank Europe и британский VTB Capital Plc.

ВТБ после попадания под санкции Великобритании и ЕС лишился контроля над этими структурами, что по МСФО приравнивается к введению внешней администрации.

Ранее журнал сообщил, что «Газпром» возглавил рейтинг крупнейших компаний — инвесторов России в 2023 году.

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