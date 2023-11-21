ВТБ возглавил топ-10 убыточных компаний России по версии Forbes

Банк ВТБ возглавил топ-10 самых убыточных компаний России по версии американского журнала Forbes.

В список, который составило издание, включены зарегистрированные в России операционные компании. Также туда попали юрлица, зарегистрированные в других юрисдикциях, если российским акционерам принадлежат 50% и более акций.

Так, по данным журналистов, чистая прибыль ВТБ в 2021 году составила 327,4 млрд рублей, тогда как чистый убыток в 2022 году достиг 612,6 млрд рублей.

В самом ВТБ отмечали, что пострадали от реализации геополитических рисков сильнее, чем другие российские банки, напоминает журнал.

В апреле ВТБ объявил о рекордных убытках за 2022 год в размере 756,8 млрд рублей по российским стандартам бухучёта и 613 млрд рублей — по международным.

Основная доля убытков пришлась на VTB Bank Europe и британский VTB Capital Plc.

ВТБ после попадания под санкции Великобритании и ЕС лишился контроля над этими структурами, что по МСФО приравнивается к введению внешней администрации.

Ранее журнал сообщил, что «Газпром» возглавил рейтинг крупнейших компаний — инвесторов России в 2023 году.