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Forbes: «Газпром» возглавил рейтинг крупнейших компаний — инвесторов России

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Российская компания «Газпром» возглавила рейтинг крупнейших компаний — инвесторов России в 2023 году, информирует издание Forbes.
Forbes: «Газпром» возглавил рейтинг крупнейших компаний — инвесторов России
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

«Forbes публикует второй рейтинг крупнейших российских компаний по объёму капитальных вложений. «Газпром» вновь возглавил список», — говорится в публикации.

Отмечается, что сумма инвестиций «Газпрома» в 2023 году составила 1,97 трлн рублей.

На втором месте в рейтинге стоит компания «Роснефть», на третьем — «Атомэнергопром».

В апреле председатель совета директоров холдинга Виктор Зубков заявил, что «Газпром» обладает запасами газа на 100 лет.

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