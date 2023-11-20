Forbes: «Газпром» возглавил рейтинг крупнейших компаний — инвесторов России

Российская компания «Газпром» возглавила рейтинг крупнейших компаний — инвесторов России в 2023 году, информирует издание Forbes.

«Forbes публикует второй рейтинг крупнейших российских компаний по объёму капитальных вложений. «Газпром» вновь возглавил список», — говорится в публикации.

Отмечается, что сумма инвестиций «Газпрома» в 2023 году составила 1,97 трлн рублей.

На втором месте в рейтинге стоит компания «Роснефть», на третьем — «Атомэнергопром».

В апреле председатель совета директоров холдинга Виктор Зубков заявил, что «Газпром» обладает запасами газа на 100 лет.