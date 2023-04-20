В «Газпроме» заявили, что компания обладает запасами газа на 100 лет

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«Газпром» обладает запасами газа на 100 лет, сообщил председатель совета директоров холдинга Виктор Зубков на Всероссийском газомоторном форуме.

«На конец прошлого года извлекаемые запасы группы «Газпром» составили 35 трлн куб. м газа. Сегодня запасы газа на 100 лет», — приводит его слова ТАСС.

Ранее «Газпром» не исключил поставок газа в Венгрию в текущем году сверх контракта.

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