В «Газпроме» заявили, что компания обладает запасами газа на 100 лет
«Газпром» обладает запасами газа на 100 лет, сообщил председатель совета директоров холдинга Виктор Зубков на Всероссийском газомоторном форуме.
«На конец прошлого года извлекаемые запасы группы «Газпром» составили 35 трлн куб. м газа. Сегодня запасы газа на 100 лет», — приводит его слова ТАСС.
Ранее «Газпром» не исключил поставок газа в Венгрию в текущем году сверх контракта.
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