«Газпром» не исключил сверхконтрактных поставок газа в Венгрию в текущем году

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«Газпром» не исключил поставок газа в Венгрию в текущем году сверх контракта. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Газпром» не исключил сверхконтрактных поставок газа в Венгрию в текущем году
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Газпром» рассмотрит возможность поставки сверхконтрактных объёмов природного газа в Венгрию в 2023 году и применения отсрочки платежа по этим поставкам», — говорится в заявлении.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Европа из-за ошибочных антироссийских санкций переплачивает в семь раз за газ (по сравнению с США) и в три раза за электричество (по сравнению с Китаем).

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