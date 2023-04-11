«Газпром» не исключил сверхконтрактных поставок газа в Венгрию в текущем году

«Газпром» не исключил поставок газа в Венгрию в текущем году сверх контракта. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Газпром» рассмотрит возможность поставки сверхконтрактных объёмов природного газа в Венгрию в 2023 году и применения отсрочки платежа по этим поставкам», — говорится в заявлении.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Европа из-за ошибочных антироссийских санкций переплачивает в семь раз за газ (по сравнению с США) и в три раза за электричество (по сравнению с Китаем).