ВТБ заявил о рекордных 612,6 млрд рублей убытков по МСФО за 2022 год

ВТБ объявил о рекордных убытках за 2022 год в размере 756,8 млрд рублей по российским стандартам бухучёта и 613 млрд рублей — по международным.

Об этом сообщает Интерфакс.

Как уточняется, почти четверть потерь, или 229 млрд руб., составили убытки от выбытия дочерних компаний группы.

Основная доля убытков пришлась на VTB Bank Europe и британский VTB Capital Plc. ВТБ после попадания под санкции Великобритании и ЕС лишился контроля над этими структурами, что по МСФО приравнивается к введению внешней администрации.

«Соответственно, мы с убытком деконсолидировали, без получения какого-либо возмещения, эти два юрлица и больше не имеем их в своём составе. То есть, по сути, это, говоря по экономическому смыслу, недружественный отъём без какой-либо компенсации наших зарубежных активов», — заявил зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Отмечается, что ещё 33 млрд рублей потерь пришлось на реализованный процентный риск из-за роста ключевой ставки в марте 2022 года.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года Банк России нарастил убыток в 27,4 раза — до 721,7 млрд рублей.

Отрицательный финансовый результат сложился в основном за счёт чистых расходов по операциям с ценными бумагами. Это касается и убытка от реализации акций ПАО Банк «ФК Открытие» и от внесения акций АО «МИнБанк» в качестве имущественного взноса в имущество АСВ в общей сумме 382 244 млн рублей.

На данный момент ключевая ставка находится на уровне 7,5% годовых.

Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина допустила повышение ставки регулятора в 2023 году.