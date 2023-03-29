Убыток Банка России в прошлом году составил 721,7 млрд рублей

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По итогам 2022 года Банк России нарастил убыток в 27,4 раза — до 721,7 млрд рублей.
Убыток Банка России в прошлом году составил 721,7 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом говорится в годовом отчёте регулятора.

«По итогам 2022 года получен отрицательный финансовый результат деятельности Банка России (убыток) в размере 721 717 млн рублей», — сообщил регулятор.

Отрицательный финансовый результат сложился в основном за счёт чистых расходов по операциям с ценными бумагами. Это касается и убытка от реализации акций ПАО Банк «ФК Открытие» и от внесения акций АО «МИнБанк» в качестве имущественного взноса в имущество АСВ в общей сумме 382 244 млн рублей.

Ранее ЦБ сообщил, что за неделю международные резервы России увеличились на $12,5 млрд до $585,8 млрд.

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