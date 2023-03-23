ЦБ: международные резервы России за неделю выросли до $585,8 млрд

За неделю международные резервы России увеличились на $12,5 млрд до $585,8 млрд, сообщает Центробанк.

Об этом говорится в материалах на сайте кредитной организации.

Согласно данным на 10 марта, объём резервов составлял $573,3 млрд.

В начале февраля сообщалось, что Россия по итогам 2022 года стала четвёртой по золотовалютным резервам в мире.