Узнать больше

ЦБ: международные резервы России за неделю выросли до $585,8 млрд

Короткая ссылка
За неделю международные резервы России увеличились на $12,5 млрд до $585,8 млрд, сообщает Центробанк.
ЦБ: международные резервы России за неделю выросли до $585,8 млрд
  • РИА Новости
  • © Мария Девахина

Об этом говорится в материалах на сайте кредитной организации.

Согласно данным на 10 марта, объём резервов составлял $573,3 млрд.

В начале февраля сообщалось, что Россия по итогам 2022 года стала четвёртой по золотовалютным резервам в мире.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить