ЦБ: международные резервы России за неделю выросли до $585,8 млрд
За неделю международные резервы России увеличились на $12,5 млрд до $585,8 млрд, сообщает Центробанк.
- РИА Новости
- © Мария Девахина
Об этом говорится в материалах на сайте кредитной организации.
Согласно данным на 10 марта, объём резервов составлял $573,3 млрд.
В начале февраля сообщалось, что Россия по итогам 2022 года стала четвёртой по золотовалютным резервам в мире.
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